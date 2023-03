Initiation à la peinture décorative au sein de l’atelier Ambition d’Art, tapissier d’ameublement Ambition d’Art Rethel Catégories d’Évènement: Ardennes

Rethel

Initiation à la peinture décorative au sein de l’atelier Ambition d’Art, tapissier d’ameublement Ambition d’Art, 1 avril 2023, Rethel. Initiation à la peinture décorative au sein de l’atelier Ambition d’Art, tapissier d’ameublement 1 et 2 avril Ambition d’Art Ana ALECU vous accueillera au sein de son atelier de tapissier d’ameublement situé à Rethel pour vous faire découvrir son univers, son métier.

Vous aurez également la possibilité de vous initier à la peinture décorative sur meuble (pochoir, relief, patine, moulage …) et aux différentes techniques de mise en peinture

Démonstration et explication du métier de tapissier d’ameublement tout le long du week-end et initiation à la peinture décorative le samedi et le dimanche de 11h à 12h et de 16h à 17h sur inscription au 06 77 24 19 77 Ambition d’Art 24 avenue Jean-Jaurès 08300 RETHEL Rethel 08300 Rethel Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 24 19 77 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/Ambition-dArt/100068176027132/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 revalorisation eco-responsable © Ana ALECU

