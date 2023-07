Fête Nationale Ambillou, 14 juillet 2023, Ambillou.

Ambillou,Indre-et-Loire

A partir de 16h30 retrouvez des jeux pour enfants, un concours de vélos fleuris, un concours de dessins.

A 18h aura lieu la revue des Sapeurs-Pompiers.

A 19h un vin d’honneur sera servi.

Pour la suite de la soirée,

à 22h15 retraite aux flambeaux (départ de la mairie) et à 23h le feu d’artifice.

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



From 4.30pm, there will be games for children, a flower bike competition and a drawing competition.

At 6pm, the Sapeurs-Pompiers review will take place.

A vin d’honneur will be served at 7pm.

For the rest of the evening,

10:15 pm torchlight procession (starting from the town hall) and 11 pm fireworks display

A partir de las 16.30 horas, habrá juegos para niños, un concurso de bicicletas de flores y otro de dibujo.

A las 18.00 horas tendrá lugar la revista de los bomberos.

A las 19 h se servirá un vino de honor.

El resto de la noche

desfile de antorchas a las 22.15 h (salida desde el ayuntamiento) y fuegos artificiales a las 23 h

Ab 16:30 Uhr gibt es Spiele für Kinder, einen Wettbewerb für blumengeschmückte Fahrräder und einen Zeichenwettbewerb.

Um 18 Uhr findet die Revue der Feuerwehr statt.

Um 19 Uhr wird ein Ehrenwein serviert.

Für den weiteren Verlauf des Abends,

um 22.15 Uhr Fackelzug (Start am Rathaus) und um 23 Uhr Feuerwerk

Mise à jour le 2023-07-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE