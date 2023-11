MARCHÉ DE NOËL Ambillou-Château Tuffalun, 3 décembre 2023, Tuffalun.

Tuffalun,Maine-et-Loire

Venez découvrir le marché de Noël d’Ambillou-Château ! Vous pourrez acheter votre sapin de Noël, vos cadeaux et ainsi pouvoir lancer le top départ des festivités !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Ambillou-Château Rue de la Besnardière

Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and discover the Ambillou-Château Christmas market! You’ll be able to buy your Christmas tree and gifts, and get the festivities started!

¡Venga a descubrir el mercado de Navidad de Ambillou-Château! Podrá comprar su árbol de Navidad y sus regalos, ¡y dar comienzo a las fiestas!

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Ambillou-Château! Hier können Sie Ihren Weihnachtsbaum und Ihre Geschenke kaufen und so den Startschuss für die Feierlichkeiten geben!

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire