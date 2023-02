Ambiances printaniètes au Bois du Rompval : un site au patrimoine exceptionnel Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’Évènement: Mers-les-Bains

Somme Mers-les-Bains Le Bois de Rompval, en bord de falaise, est un repère connu des marins pour se situer par rapport à la côte. Le Syndicat Mixte et le Conservatoire du Littoral vous proposent de venir découvrir la flore printanière typique de ce site, et d’y découvrir comment ce patrimoine exceptionnel est géré. communication@baiedesomme.fr +33 3 22 31 79 30 Mers-les-Bains

