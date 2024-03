Ambiances du MEJEAN Espace Gérard Philipe Fronton, vendredi 8 mars 2024.

Ambiances du MEJEAN Exposition d’Olivier Photos 8 – 17 mars Espace Gérard Philipe vernissage le vendredi 8 Mars 2024 à 18h00

Début : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Photographe amateur, membre du Club photo de Fronton depuis plus de 30 ans, c’est avec lui que j’ai progressé pour arriver aujourd’hui à vous présenter cette exposition qui sera pour moi un partage d’émotions.

Résident dans le Frontonnais, Je passe maintenant la moitié de mon temps en toutes saisons à arpenter la Lozère et plus particulièrement le Causse Méjean et les Gorges qui l’entourent.

Pour cette expo, je vous emmène donc sur le Causse Méjean non pas pour un reportage, mais pour vous faire partager des ambiances éphémères de lumières devant lesquelles je reste un éternel émerveillé.

Le causse Méjean, ce haut plateau calcaire de Lozère avec une altitude moyenne de 1000m, ce qui fait de lui “une île dans le ciel”.

Olivier MASSON

Olivier Photos