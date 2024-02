AMBIANCE TES VACANCES RANDO- GOÛTER -CINÉMA Salle Hacquard Mirecourt, vendredi 8 mars 2024.

Vendredi

Ambiance tes vacances rando, goûter et cinéma.

14 h départ randonnée au cosec de Mirecourt randonnée de 6-8 km autour de Mirecourt en deux heures

16h Goûter et jeux au parc Mougenot

17: Cinéma Rio pour voir le film « Chien et chat » comédie (2024) avec Philippe Lacheau.

18h30 récupération des enfants au cinéma Rio.

Inscriptions obligatoire (places limitées).Enfants

4 EUR.

Salle Hacquard Rue Alain Mimoun

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est rbenyarou@mirecourt.fr

