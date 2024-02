AMBIANCE TES VACANCES NATATION Rue de Bonn Beuel Mirecourt, jeudi 7 mars 2024.

AMBIANCE TES VACANCES NATATION Rue de Bonn Beuel Mirecourt Vosges

Jeudi

Ambiance tes vacances natation.

Pratique libre de la natation, jeux aquatiques. Activité payante sur place.

Inscriptions obligatoire (places limitées) à l’office de Tourisme de Mirecourt et ses environs et France Services à Dompaire le mercredi 14 et 21 février de 10h à 12h.Enfants

2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 15:00:00

fin : 2024-03-07 16:30:00

Rue de Bonn Beuel Piscine Intercommunale

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est rbenyarou@mirecourt.fr

