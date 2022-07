Ambiance musicale au lac ! Mélusine et Fab, Duo musical: accordéon et ukulélé

Ambiance musicale au lac ! Mélusine et Fab, Duo musical: accordéon et ukulélé, 17 août 2022, . Ambiance musicale au lac ! Mélusine et Fab, Duo musical: accordéon et ukulélé



2022-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-17 19:30:00 19:30:00 Un père et sa fille revisitent les classiques de la chanson française, italienne et brésilienne, à l’accordéon et ukulélé. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville