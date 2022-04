Ambiance médiévale au Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes, 14 août 2022, Saint-Christophe-des-Bardes.

Ambiance médiévale au Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes

2022-08-14 11:00:00 – 2022-08-14 17:00:00

Saint-Christophe-des-Bardes Gironde Saint-Christophe-des-Bardes

-6 EUR Ambiance médiévale au Château Champion pour un marché et repas fermier. Formule adulte : 22€ et enfant : 11€. 11h 17h.

Marché de producteurs et artisanal. Atelier jonglage toute la journée.

Nouveau stand “La hutte chantante” pour écouter contes et chants.

Saint-Christophe-des-Bardes

dernière mise à jour : 2022-04-04 par