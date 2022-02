Ambiance du Soir Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Ambiance du Soir Maison du Parc 3 Village Ponts d'Ouve Carentan-les-Marais

2022-03-12 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-12 19:30:00 19:30:00

Carentan-les-Marais Manche A la tombée de la nuit, une ambiance particulière s’exprime dans les marais.

Partez à la rencontre de ce moment en rejoignant le grand observatoire accompagné d’un animateur.

L’agitation des oiseaux aux abords du plan d’eau principal ne vous laissera pas indifférent : envols de bécassines et virevoltes de vanneaux , rassemblement des hérons dans les saules, chants répétés des canards sauvages… A la tombée de la nuit, une ambiance particulière s’exprime dans les marais.

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 http://www.parc-cotentin-bessin.fr/

Maison du Parc 3 Village Ponts d'Ouve Carentan-les-Marais

