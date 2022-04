AMBIANCE CLUB Craon, 24 juin 2022, Craon.

AMBIANCE CLUB Centre socioculturel Le 29 29 Rue de la Libération Craon

2022-06-24 – 2022-06-24 Centre socioculturel Le 29 29 Rue de la Libération

Craon 53400 Craon

L’atelier jazz, l’atelier jazz junior et les élèves de la classe de saxophone se réuniront pour un concert aux accents british. Ambiance chaleureuse et swing au programme !

Les musiciens de l’atelier jazz de l’école de musique et théâtre du Pays de Meslay-Grez se joindront à eux pour l’occasion.

Tout public · Gratuit sur réservation : 02 43 98 29 61 / eea@paysdecraon.fr

