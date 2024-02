Ambiance carnavalesque sur le site du Régourdou Site Néandertal de Régourdou Montignac-Lascaux, dimanche 11 février 2024.

13h30 18h. Colombine, Pierrot et Arlequin vous attendent pour immortaliser votre visite avec des photos rigolotes. Journées conte et cadeaux. Brûlage de Pétassou dimanche 25 février. de 4,50€ à 7,50€.

Pendant ces vacances d’hiver, Colombine, Pierrot et Arlequin ainsi que bien d’autres personnages du carnaval vous attendent pour immortaliser votre visite avec des photos rigolotes.

Journées conte et cadeaux

Mercredi 14 février

Mercredi 21 février

Mercredi 28 février

Mercredi 6 mars

Dimanche 18 février

Dimanche 3 mars

Jour de fête le dimanche 25 février à partir de 15h Déambulation et défilé costumés sur le site, suivi d’une lecture de conte. La journée se terminera par le brûlage du traditionnel Pétassou.

Crêpes, beignets et chocolat chaud seront présents pour vous régaler tout au long de la journée.

Nous vous attendons nombreux, revêtus de vos plus beaux costumes colorés ! EUR.

Début : 2024-02-11 13:30:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Site Néandertal de Régourdou Lieu-dit Regourdou

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

