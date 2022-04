Ambiance autour des chants des oiseaux Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise propose la découverte des chants des oiseaux. C’est la pleine saison de nidification et les oiseaux redoublent d’effort pour défendre leurs territoires. Chacune des espèces donne de la voix. Les marais revêtent à cette occasion une ambiance sonore surprenante. Un spectacle à vivre et à partager aux aurores, dans une nature exceptionnelle.

