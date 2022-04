Ambiance 13ème siècle au château de Vitré / COMPAIGNONS DE BRAËLLO Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Ambiance 13ème siècle au château de Vitré / COMPAIGNONS DE BRAËLLO Vitré, 11 juillet 2022, Vitré. Ambiance 13ème siècle au château de Vitré / COMPAIGNONS DE BRAËLLO Vitré

2022-07-11 – 2022-07-11

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré En collaboration avec les Compaignons de Braëllo, le Service Ville d’Art et d’Histoire vous propose de découvrir un pan de la vie médiévale, au travers de la reconstitution d’un campement militaire du XIIIe siècle, dressé au pied de la Tour de la Fresnaye, à l’angle nord-est de l’enceinte de Vitré. Plongez au cœur du Moyen-âge et plus précisément au XIIIe siècle, au temps du baron de Vitré André III. Ces après-midis médiévaux se concluent par l’adoubement des nouveaux chevaliers. Il esc conseillé de réserver au 02 99 75 04 54 (seuls les visiteurs munis de leurs billets pourront accéder à la tour). Tarifs : plein : 6 €, enfant : 4€ (de 12 à 18ans), gratuit pour les moins de 12 ans. musees@mairie-vitre.fr +33 2 99 75 04 54 En collaboration avec les Compaignons de Braëllo, le Service Ville d’Art et d’Histoire vous propose de découvrir un pan de la vie médiévale, au travers de la reconstitution d’un campement militaire du XIIIe siècle, dressé au pied de la Tour de la Fresnaye, à l’angle nord-est de l’enceinte de Vitré. Plongez au cœur du Moyen-âge et plus précisément au XIIIe siècle, au temps du baron de Vitré André III. Ces après-midis médiévaux se concluent par l’adoubement des nouveaux chevaliers. Il esc conseillé de réserver au 02 99 75 04 54 (seuls les visiteurs munis de leurs billets pourront accéder à la tour). Tarifs : plein : 6 €, enfant : 4€ (de 12 à 18ans), gratuit pour les moins de 12 ans. Vitré

dernière mise à jour : 2022-03-16 par OT – VITRE

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Ville Vitré lieuville Vitré Departement Ille-et-Vilaine

Vitré Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Ambiance 13ème siècle au château de Vitré / COMPAIGNONS DE BRAËLLO Vitré 2022-07-11 was last modified: by Ambiance 13ème siècle au château de Vitré / COMPAIGNONS DE BRAËLLO Vitré Vitré 11 juillet 2022 ille-et-vilaine vitré

Vitré Ille-et-Vilaine