Rencontres d’Oc : Concert bilingue Ambeyrac Catégories d’Évènement: Ambeyrac

Aveyron Rencontres d’Oc : Concert bilingue, 3 juin 2023, Ambeyrac. Ambeyrac,Aveyron Le trio « Qual Sap ? » la salle des Fêtes d’Ambeyrac à 20h30.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR. Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie



The « Qual Sap ? « Ambeyrac village hall, 8:30 p.m El trío « Qual Sap ? » en la Salle des Fêtes de Ambeyrac a las 20.30 h Das Trio « Qual Sap? » im Salle des Fêtes d’Ambeyrac um 20:30 Uhr Mise à jour le 2023-05-26 par OT Villefranche-Najac Détails Catégories d’Évènement: Ambeyrac, Aveyron Autres Adresse Ville Ambeyrac Departement Aveyron Lieu Ville Ambeyrac

Ambeyrac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambeyrac/

Rencontres d’Oc : Concert bilingue 2023-06-03 was last modified: by Rencontres d’Oc : Concert bilingue Ambeyrac 3 juin 2023