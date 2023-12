CONCERT THE WACKIDS : BACK TO THE 90’S Ambès Ambès, 22 décembre 2023 19:00, Ambès.

CONCERT THE WACKIDS : BACK TO THE 90’S Vendredi 22 décembre, 20h00 Ambès https://www.fnacspectacles.com/event/the-wackids-back-to-the-90s-espace-des-2-rives-ambes-17883983/

Le concert rock’n’toys pour adultes où il faut amener les enfants ! – spectacle familial de 6 à 99 ans –

The Wackids est un groupe de rock à l’identité forte : 3 super héros rouge, jaune et bleu réinterprétant des tubes universels sur des instruments d’enfants. En 9 années d’existence les Wackids ont donné plus de 700 concerts, soit plus de 250.000 spectateurs. Depuis 2 ans leur notoriété s’est également développée sur internet grâce à des vidéos insolites avec plus de 10 millions de vues.

Le spectacle BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.

Rendez-vous le vendredi 22 décembre à 20h à l’Espace des 2 Rives d’Ambès. Tarif unique : 6€

Ambès Ambès Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T20:00:00+01:00 – 2023-12-22T23:30:00+01:00

