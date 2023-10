PRISMES : Promenade contée – La Vouivre Ambès Ambès, 1 novembre 2023, Ambès.

PRISMES : Promenade contée – La Vouivre Mercredi 1 novembre, 16h00 Ambès sur inscription

Promenade contée – refuge périurbain La Vouivre

À Ambès

Refuge périurbain La Vouivre – Parc de Cantefrêne, 33810 Ambès

16h – 18h30

✉️ Inscription nécessaire : sandra@bam-projects.com

Pour une après-midi enchantée autour des contes et légendes des marais, venez nous rejoindre dans la cabane de La Vouivre, dans le parc de Cantefrêne !

_______ Au programme _______

→ Après-midi contée sur les légendes des marais, avec Stéphanie Laffite, conteuse

→ Goûter

Ouvert à tous.tes / dès 5 ans. Gratuit.

Une balade contée au milieu des lacs ambésiens, imaginée en collaboration avec Stéphanie Laffite, conteuse et membre du collectif Caliconte (conter-nature.com) ; qui avec toute sa malice et ses histoires mystérieuses, va faire de cette première journée de novembre un moment où la poésie, la peur, le rire et le rêve se conjuguent, pour le bonheur des petits et grands.

Retrouvez Barbara Kairos et Sandra, la médiatrice de Prismes, pour de nouvelles actions de médiation, dans les prochains mois.

_______ Pour suivre toute l’aventure → www.prismes.art _______

Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l’année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l’économie de proximité.

Ambès Parc de Cantefrêne Ambès 33810 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sandra@bam-projects.com »}] [{« link »: « mailto:sandra@bam-projects.com »}, {« link »: « http://www.prismes.art »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T16:00:00+01:00 – 2023-11-01T18:30:00+01:00

2023-11-01T16:00:00+01:00 – 2023-11-01T18:30:00+01:00

balade conte

La Vouivre, refuge périurbain_crédits Bordeaux métropole