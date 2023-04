Rencontre avec Michel Bussi Lieu-dit Nouara, 30 septembre 2023, Ambert.

Le Moulin de Nouara vous propose une rencontre en toute intimité avec Michel Bussi, grand romancier français et parrain du Moulin. Depuis plus de 10 ans, il est l’un des auteurs préférés des français. Ses livres sont traduits dans 37 pays et 3 de ses roma.

2023-09-30 à 16:00:00 ; fin : 2023-09-30 . .

Lieu-dit Nouara Moulin de Nouara

Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Moulin de Nouara offers you an intimate meeting with Michel Bussi, the great French novelist and godfather of Le Moulin. For over 10 years, he has been one of the favorite authors of the French. His books have been translated in 37 countries and 3 of his novels have been published

El Moulin de Nouara le invita a un encuentro íntimo con Michel Bussi, gran novelista francés y mecenas del Moulin. Desde hace más de 10 años, es uno de los autores favoritos de los franceses. Sus libros se han traducido en 37 países y se han publicado 3 de sus novelas

Die Moulin de Nouara lädt Sie zu einem intimen Treffen mit Michel Bussi ein, dem großen französischen Romancier und Paten der Moulin. Seit über 10 Jahren ist er einer der beliebtesten Autoren der Franzosen. Seine Bücher wurden in 37 Länder übersetzt und drei seiner Romane sind in Deutschland erschienen

