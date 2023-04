Marché hebdomadaire d’Ambert Rues d’Ambert, 1 janvier 2023, Ambert.

Parcourez les ruelles d’Ambert à la découverte des producteurs locaux (sous les arcades de la Mairie ronde, principalement) et des exposants textiles, décoration, livres, etc. Le plus grand marché du secteur d’Ambert Livradois-Forez !.

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Rues d’Ambert

Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Stroll through the narrow streets of Ambert to discover local producers (mainly under the arcades of the round town hall) and exhibitors of textiles, decoration, books, etc. The biggest market in the Ambert Livradois-Forez area!

Pasee por las estrechas calles de Ambert para descubrir a los productores locales (principalmente bajo los soportales del Ayuntamiento redondo) y a los expositores de textiles, decoración, libros, etc. ¡El mayor mercado de la zona de Ambert Livradois-Forez!

Durchstreifen Sie die Gassen von Ambert auf der Suche nach lokalen Produzenten (hauptsächlich unter den Arkaden des runden Rathauses) und Ausstellern von Textilien, Dekoration, Büchern etc. Der größte Markt im Gebiet von Ambert Livradois-Forez!

