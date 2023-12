ATELIER STRATEGIE COMMERCIALE avec l’ADIE- AMBERT Ambert Ambert Catégories d’Évènement: Ambert

ATELIER STRATEGIE COMMERCIALE avec l'ADIE- AMBERT
Mercredi 31 janvier 2024, 09h30

2024-01-31T09:30:00+01:00 – 2024-01-31T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T09:30:00+01:00 – 2024-01-31T12:00:00+01:00 Vous participerez à un atelier animé par l’ADIE.

Vous êtes porteur de projet ou vous venez de créer votre entreprise. Vous avez besoin de réfléchir à la démarche commerciale que vous allez mettre en oeuvre dans le cadre de la création/reprise de votre entreprise/activité. Cet atelier vous permettra d'identifier les clés d'une démarche commerciale adaptée à votre projet. Echanges quant au projet et démarche commerciale à mettre en oeuvre.
Ambert 63600

