Marché d’Amberre Amberre, 25 août 2023, Amberre.

Amberre,Vienne

Découvrez le marché d’Amberre, vendredi 25 août à partir de 17h.

Des producteurs locaux vous proposeront des produits locaux, que vous pourrez consommer sur place dès 19h, lors d’un repas convivial.

Tables et barbecues seront à votre disposition sur place, ainsi qu’une buvette..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Amberre market, Friday August 25 from 5pm.

Local producers will be selling local produce, which you can eat on site from 7pm, during a convivial meal.

Tables and barbecues will be available on site, as well as a refreshment bar.

Descubra el mercado de Amberre el viernes 25 de agosto a partir de las 17:00 horas.

Los productores locales venderán productos de la tierra, que podrá degustar in situ a partir de las 19:00 horas, durante una comida de convivencia.

Habrá mesas y barbacoas disponibles in situ, así como un bar de refrescos.

Entdecken Sie den Markt in Amberre am Freitag, den 25. August ab 17 Uhr.

Lokale Produzenten bieten Ihnen lokale Produkte an, die Sie ab 19 Uhr bei einem gemütlichen Essen vor Ort verzehren können.

Tische und Grills stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung, ebenso wie ein Getränkestand.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de Tourisme du Haut-Poitou