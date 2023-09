Goûter / débat sur le facteur 4 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Goûter / débat sur le facteur 4
Samedi 14 octobre, 18h00
Ambérieu-en-Bugey
Sur inscription, Gratuit

Les JNA ont cette année pour thème : « Architecture et transition écologique », c’est dans ce sens que les architectes proposent un moment d’échanges et de débats, sur le Facteur 4.

L’expression « Facteur 4 » désigne un objectif écologique qui consiste à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre.

Après la visite de leur maison autonome, les architectes proposent ce moment pour échanger sur leur démarche de projet, puisque leur maison découle de leur volonté de diviser par 4 leur émission de gaz à effet de serre.

