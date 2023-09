Visite d’une maison d’architecte / Maison autonome Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey, 14 octobre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Visite d’une maison d’architecte, avec les explications de l’architecte durant 1h30, suivie d’un goûter débat autour de l’architecture et changement climatique qui débutera à 18h00.

Le groupe de visiteurs sera limité à 20 personnes. Le lieu précis du rendez-vous sera communiqué aux inscrits.

Vers un habitat « autonome » ou comment « Less is …better »

Ici, le projet en « auto-construction » est localisé dans un verger sur les hauteurs d’Ambérieu-en-Bugey, entre ville et forêt, dans la volonté de vivre « différemment ». Prendre du temps pour soi, vivre au rythme des saisons, dans une quête d’autonomie alimentaire et énergétique.

À l’origine, il s’agissait de transformer un garage et un appentis édifiés en pierres dans les années 1980 en une habitation.

Cette habitation accueille aujourd’hui à la fois un logement pour 3 personnes et un atelier d’architecture.

Le tout dans 60 m2 de surface habitable… pour limiter les impacts écologiques et financiers.

Dans cette logique, les choix des matériaux et les solutions techniques retenues reposent sur un double objectif de basse consommation et de faible émission de carbone :

• façades d’origine en pierre et extension en bois local (Douglas)

• isolation des murs existants en laine de fibre de bois (de 10 à 16 cm)

• isolation des murs en extension et des toitures par panneaux de fibre de bois (36 cm)

• isolation périphérique des fondations de 14 cm, avec drainage

• dalle chaux – chanvre de 25 cm et tomettes en terre cuite, pour tempérer l’été

• menuiseries bois en triple vitrage

• 1 poêle à bois 6 kw pour l’ensemble de l’habitation

• 4 Panneaux photovoltaïques

• cuve de rétention des eaux de pluie de 5 m3, avec double réseau intérieur pour la machine à laver le linge

• toilettes sèches à séparation dans la salle de bain

• ventilation naturelle

• système d’assainissement par phytoépuration verticale.

Coût de fonctionnement de l’habitation occupée 24h/24h (eau, électricité, bois, gaz) :

– pour la partie logement 40 euros/mois

– pour la partie bureau 20 euros/mois

Il s’agit d’une réhabilitation extension.

Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Atelier de l’aRue