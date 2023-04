Animation jeux AmbazacAmbazac Catégories d’Évènement: Ambazac Ambazac

Haute-Vienne

Animation jeux, 14 avril 2023, AmbazacAmbazac . Ambazac Ambazac,Haute-Vienne , Animation jeux 3 av de la Libération

Ambazac Haute-Vienne Ambazac

2023-04-14 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-14 23:30:00 23:30:00 Ambazac

Haute-Vienne 3 av de la Libération Ambazac Haute-Vienne Ambazac . Vendredi 14 avril de 19h30 à 23h30, bibliothèque municipale. Gratuit. Sur inscription. Bibliothèque 05 55 56 85 76. Nous aurons le plaisir d’accueillir Fabienne DERRE représentante de la société Oika Oika dans nos locaux. Pour savoir si un jeu vous plait, il faut l’essayer, et pour l’essayer c’est mieux d’être plusieurs : c’est sur cette simple idée que Oika Oika vous propose de découvrir, avec vos amis, des jeux de société et des loisirs créatifs encore peu connus du grand public. Pendant cette soirée vous pourrez aussi commander les jeux qui vous auront séduits. 3 av de la Libération Ambazac Ambazac

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Ambazac Ambazac, Haute-Vienne Autres Lieu Ambazac Ambazac Adresse Ambazac Haute-Vienne Ambazac Ville AmbazacAmbazac Departement Haute-Vienne Tarif Lieu Ville 3 av de la Libération Ambazac Ambazac

Ambazac Ambazac AmbazacAmbazac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambazacambazac /

Animation jeux 2023-04-14 was last modified: by Animation jeux Ambazac Ambazac 14 avril 2023 Ambazac Ambazac Haute-Vienne Haute-Vienne

AmbazacAmbazac Haute-Vienne