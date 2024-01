Soirée de la Saint-Patrick Ambazac, samedi 16 mars 2024.

Soirée de la Saint-Patrick Ambazac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:45:00

fin : 2024-03-16 23:59:00

Retrouvons-nous pour fêter la Saint-Patrick comme il se doit avec les groupes High Octane et The Lucky Trolls. Si vous avez un billet à 27 € repas Irlandais (coleslaw, bœuf irlandais, frites, Guinness cake) + concert, votre table est réservée jusqu’à 20h45 avec les autres personnes de la même commande. Concert 15 €, gratuit pour moins de 12 ans buvette (bière brune ou blonde) et restauration (frites ou hot dog).

Rue Anna Beillot

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine festizac@festizac.fr



