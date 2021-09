Rouen Le 108 Rouen, Seine-Maritime Ambassadeurs de la mobilité : C’est parti ! Le 108 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Après une présentation de la démarche « Mobilités : ça bouge ! » par Cyrille MOREAU, Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge des transports, des mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement, le top départ pour les « ambassadeurs de la mobilité » sera donné. Venez découvrir les citoyens et citoyennes qui osent bousculer leurs habitudes en testant de nouvelles façons de se déplacer dans le Métropole durant 3 mois. Leur rôle est d’expérimenter différents modes de déplacements en rupture avec leurs habitudes pour témoigner et comprendre les possibilités de changements. Et pourquoi pas vous engager également dans cette aventure ? Présentation du dispositif, interview des ambassadeurs sur leur état d’esprit avant de commencer, échanges avec le public sont au programme de cette séance. Pour vous inscrire, cliquez ici : [**S’INSCRIRE**](https://www.weezevent.com/lancement-des-ambassadeurs-de-la-mobilite)

