LAZCAR VOLCANO AMBASSADE Limoges, 24 novembre 2023

Né de l’union sulfureuse entre la Terre-Mère et un ménestrel sans le sou, Lazcar Volcano vient d’atterrir sur le devant de la scène française, propulsé par une éruption explosive. Sa mission : sauver le Vivant de l’emprise du formatage artistique. De sa mère éternelle, il a hérité des super-pouvoirs des chants et des rythmes ataviques issus des traditions orales (Maloya, Samba, Son Cubano). Son père précaire lui a légué la puissance révoltée des sons urbains (Hip-hop, Afrobeat, Funk, Ska). En son corps minéral, vous trouverez des traces de sable des plages de Rio de Janeiro, un bout de bitume des cités du 93, une poignée de terre battue de Lagos, quelques cailloux caribéens, une once de bourbier marécageux de la Louisiane ou encore une petite perle de corail de la Réunion, tantôt c’est un brass band de la Nouvelle Orléans qui joue de la Zamba, tantôt un ensemble de musique de chambre qui accompagne un rappeur ou encore un groupe d’Afrobeat qui interprète du Choro brésilien. Ni plus ni moins, Lazcar Volcano est la sophistication en toute simplicité, la délicatesse et la sauvagerie, le cru et le cuit, le romantisme brut.

Line-up :

Michel Berelowitch – Trombone, voix

Olivier Miconi – Trompette, voix

Jean-Michel Mercier – Saxophone alto, voix

Jon Lopez de Vicuña – Saxophone baryton

Arnaud Vecrin – Guitare électrique, voix

Brice Perda – Sousaphone, voix

Thibaut Gueriaux – Percussions, voix

Côme Huveline ou Florent Berteau – Batterie

AMBASSADE 18 RUE DES TANNERIES – 87000 LIMOGES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

Jazz Concert

