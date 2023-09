RODOLPHE LAURETTA « KREOLIA » FEAT. KARL THE VOICE AMBASSADE Limoges, 23 novembre 2023, Limoges.

RODOLPHE LAURETTA « KREOLIA » FEAT. KARL THE VOICE Jeudi 23 novembre, 22h30 AMBASSADE ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Cocktail d’afro jazz pop ultra harmonique, KREOLIA souligne les multiples influences du saxophoniste d’origine guyano-antillaise. C’est avec une précision chirurgicale que Rodolphe Lauretta fusionne dans cet opus funk, hip-hop, bebop et musique caribéenne. Novateur et accessible, l’album KREOLIA sacralise la transe du groove sans sacrifier l’improvisation et la sophistication des arrangements. On peut y entendre le rappeur MED, acolyte de Madlib, la chanteuse Geneviève Artadi (Knower), Dwight Trible… Un festin auditif à écouter à tout prix en live duquel ressortent des perles instrumentales : un hommage galvanisant à Roy Hargrove, une reprise d’Alain Jean-Marie arrangée façon broken beat et bien d’autres échappées… et auquel est convié au micro un certain KARL The Voice etc…

Line-up :

Rodolphe Lauretta – Saxophones, flûte, synthétiseurs

Emmanuel Camy – Basse, moog

Cong Minh Pha – Piano, synthétiseurs

Andy Berald – Batterie, samples

Olivier Laisney – Trompette

Karl The Voice – Voix

AMBASSADE 18 RUE DES TANNERIES – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

