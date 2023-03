Concours de poésie intercollèges « Les mots de Senghor » Ambassade du Tchad en France, 21 mars 2023, Paris.

Organisé par Francophonie sans frontières, avec l’assistance de l’Ambassade du Tchad en France et le soutien de la Fondation Khôra de l’Institut de France, le concours de récitation Les Mots de Senghor a pour objectif de resserrer les liens de la France et du Tchad autour de notre langue commune et de notre patrimoine poétique commun afin de promouvoir les valeurs de partage et de dialogue entre les peuples.

En outre, dans un contexte de paix fragile au Tchad, cette initiative répond à la nécessité de redonner aux écoliers tchadiens l’espoir de lendemains meilleurs.

Le concours se déroulera le mardi 21 mars 2023 de 9h à 15h30 à l’Ambassade du Tchad à Paris et en connexion simultanée avec l’Agence Universitaire Francophone (AUF) à Ndjaména ! Les inscriptions sont toujours ouvertes ! Inscription obligatoire ou sur invitation. ?

Collèges participants :

Collège Weczerka (Chelles, France)

Collège de la Paix (Moundou, Tchad)

Collège Source du développement (Moundou, Tchad)

Collège Notre Dame du Tchad (Moundou, Tchad)

Collège Enfants unis (Moundou, Tchad)

Pourquoi le concours de Poésie « Les Mots de Senghor » ?

Le concours de poésie « Les Mots de Senghor » est une initiative pédagogique et culturelle de Francophonie sans Frontières. Vibrant hommage à Léopold Sédar Senghor, il vise à faire (re)découvrir aux jeunes cette figure emblématique de la littérature française à travers ses plus belles oeuvres et surtout, à se les approprier pour mieux les faire vivre dans leur temps. Le concours verra la participation de 4 collèges de Moundou au Tchad tout niveaux de classe confondus et d’une classe de 6e d’un collège chellois en France ainsi que de collégiens français volontaires. Le concours accorde une importance particulière à la notion de dialogue des peuples à laquelle Senghor croyait fermement, en encourageant des élèves venus d’horizons différents à se rencontrer – en visioconférence pour les élèves tchadiens –, à travailler autour d’un projet et dans un objectif commun et à tisser des liens d’amitié, de partage, qui font l’essence même de la Francophonie et qui sont chers à notre association.

Les objectifs pédagogiques

Permettre aux élèves de se familiariser avec une figure emblématique de la langue française

Favoriser le travail sur la langue française et l’appropriation des mots

Favoriser l’expression orale des élèves

Permettre aux jeunes de se familiariser avec l’histoire de la Francophonie

Les objectifs socio-culturels

Permettre à des élèves venus d’horizons différents de se rencontrer autour d’un projet unique

Mettre en évidence la richesse de la Francophonie, bâtisseuse de ponts entre les peuples

Rendre accessible la culture à chacun, en dépit des difficultés sociales

Inscriptions

Note : Le concours est toujours ouvert aux inscriptions ! Vous êtes collégiens, professeurs ou proviseurs ? Jusqu’au 10 mars 2023, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante pour plus d’informations : france[@]francophoniesf.org ou par téléphone +33(0)6.43.39.89.18

Ambassade du Tchad en France 65 Rue des Belles Feuilles, 75016 Paris Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Île-de-France +33(0)643398918 https://www.francophoniesansfrontieres.org/ [{« type »: « email », « value »: « france@francophoniesf.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643398918 »}] https://www.francophoniesansfrontieres.org/ INSCRIPTIONS / INVITATIONS OBLIGATOIRES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T08:30:00+01:00 – 2023-03-21T15:30:00+01:00

©Francophonie sans frontières