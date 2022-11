Ambassade du Conte – La Vague Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

2022-12-20

Landes Moliets-et-Maa EUR 5 Sur une plage baignée de lumière, une petite-fille part à la découverte de son environnement. C’est alors qu’une vague la surprend en venant lui chatouiller les orteils… Parcours fait de multiples découvertes sensorielles,

« La Vague » est un spectacle doux et poétique qui aborde les thèmes de la découverte du monde, de la force et de la puissance de la nature. Un défi ? Ou` sont les limites ?

Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues, le bruit du vent… autant de sensations, d’odeurs, de sons, qui font naître de nouvelles émotions chez les plus petits et de nombreux souvenirs chez les plus grands !

Tarif : 5€ / Billetterie Festik : capbreton.festik.net

10h30 (ouverture des portes à 10h)

+33 5 58 41 97 02

