Fête des Francophonies Ambassade du canada en Allemagne, 18 mars 2023, Berlin.

Fête des Francophonies Samedi 18 mars, 10h30 Ambassade du canada en Allemagne

Organisée dans le cadre de la co-présidence 2023 Canada-Québec-Haïti du Réseau des Ambassades et représentations francophones de Berlin, la Fête des Francophonies de Berlin s’anime d’activités multiples !

La grande tablée vous accueille pour déguster les délices culinaires des pays participants (tire, sirop d’érable, poutine, mets créoles, etc.). La grande scène musicale et DJ Babxi font résonner les sons de nos francophonies. Ateliers et contes pour enfants dans Le Hall de bois, festival de court et moyens métrages dans l’Auditorium, animation bilingue et jeux linguistiques FR-DE, kiosques d’information sur le Québec, les études au Canada, la culture haïtienne dans le Salon Marshall McLuhan, un florilège de saveurs francophones à la portée du public allemand !

Ambassade du canada en Allemagne Leipziger Platz 17 Berlin 10117 Mitte Berlin [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.de/e/billets-la-fete-des-francophonies-560580791237 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

© Ambassade du Canada en Allemagne