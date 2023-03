La Fête des Francophonies Ambassade du canada en Allemagne Berlin Catégorie d’Évènement: Berlin

La Fête des Francophonies Ambassade du canada en Allemagne, 18 mars 2023, Berlin. La Fête des Francophonies Samedi 18 mars, 10h30 Ambassade du canada en Allemagne Sur inscription Dans le cadre de la Fête de la francophonie à l’Ambassade du Canada, l’Institut français de Berlin anime un stand d’information toute la journée du 18 mars 2023 pour présenter activités et cours. Au programme, des projections de films courts ou documentaires dans l’auditorium, ainsi que des ateliers éducatifs pour les enfants. Des spécialités culinaires de chaque pays francophone représenté sont aussi proposées. Ambassade du canada en Allemagne Leipziger Platz 17 Berlin 10117 Mitte Berlin [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.de/e/billets-la-fete-des-francophonies-560580791237 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T17:00:00+01:00 ©Fotolia

Détails Catégorie d’Évènement: Berlin Autres Lieu Ambassade du canada en Allemagne Adresse Leipziger Platz 17 Ville Berlin Lieu Ville Ambassade du canada en Allemagne Berlin

Ambassade du canada en Allemagne Berlin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berlin/

La Fête des Francophonies Ambassade du canada en Allemagne 2023-03-18 was last modified: by La Fête des Francophonies Ambassade du canada en Allemagne Ambassade du canada en Allemagne 18 mars 2023 Ambassade du canada en Allemagne Berlin berlin

Berlin