Visite de l’ambassade du Brésil en France Ambassade du Brésil – Hôtel Schneider Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite de l’ambassade du Brésil en France 16 et 17 septembre Ambassade du Brésil – Hôtel Schneider Dernières entrées à 16h45. Attention : une partie du parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez écrire à cultural.paris@itamaraty.gov.br.

L’ambassade du Brésil à Paris occupe depuis 1971 un hôtel particulier qui a appartenu à la famille Schneider, industriels de la sidérurgie du Creusot.

Situé dans un périmètre de protection de monument historique, au sein d’un ensemble urbain inscrit à l’inventaire des sites historiques et pittoresques de Paris, l’Hôtel Schneider se trouve sur la rive droite de la Seine, dans le 8e arrondissement, entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides.

L’édifice, élevé dans la première moitié du XIXe siècle dans le style éclectique du Second Empire, a subi vers 1900 d’importants travaux de restauration et d’agrandissement, commandés par la famille Schneider à Ernest Sanson, architecte favori des grandes familles de l’époque.

Le public aura l’occasion de découvrir l’extérieur et l’intérieur de ce bel exemple d’architecture emblématique de Paris, de connaître son histoire intime en visitant ses pièces de réception, et d’y apprécier des tableaux, des photographies, des tapisseries et des sculptures d’artistes brésiliens renommés, comme Sebastião Salgado.

En vue de mettre en valeur sa collection d’art, l’ambassade aura le plaisir de faire visiter plusieurs espaces de sa chancellerie, habituellement fermés au public.

Ambassade du Brésil – Hôtel Schneider 34 cours Albert-Ier 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France http://paris.itamaraty.gov.br L’ambassade du Brésil à Paris occupe depuis 1971 un hôtel particulier qui a appartenu à la famille Schneider, industriels de la sidérurgie du Creusot. Situé dans un périmètre de protection de monument historique, au sein d’un ensemble urbain inscrit à l’inventaire des sites historiques et pittoresques de Paris, l’Hôtel Schneider se trouve sur la rive droite de la Seine, dans le 8e arrondissement, entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides. L’édifice, élevé dans la première moitié du XIXe siècle dans le style éclectique du Second Empire, a subi vers 1900 d’importants travaux de restauration et d’agrandissement, commandés par la famille Schneider à Ernest Sanson, architecte favori des grandes familles de l’époque. Le public aura l’occasion de découvrir l’extérieur et l’intérieur de ce bel exemple d’architecture emblématique de Paris, de connaître son histoire intime en visitant ses pièces de réception, et d’y apprécier des tableaux, des photographies, des tapisseries et des sculptures d’artistes brésiliens renommés.

L’ambassade sur les réseaux : Twitter @BresilenFrance ; Facebook @BresilenFrance ; Instagram @bresilenfrance M9 Alma-Marceau Bus 42, 63, 72, 80, 92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Ambassade du Brésil en France