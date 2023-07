Visite guidée de l’ambassade de Mongolie Ambassade de Mongolie Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Visite guidée de l’ambassade de Mongolie Samedi 16 septembre, 10h00, 11h30, 15h00, 17h00 Ambassade de Mongolie Entrée libre sur réservation

Les relations diplomatiques entre la Mongolie et la France ont été établies en 1965 et c’est depuis 1972 que l’Ambassade de Mongolie s’est installée à Boulogne-Billancourt. Au programme : projection de vidéos sur la Mongolie, dégustation de la cuisine mongole et visite de l’Ambassade et d’une yourte mongole pour découvrir ce pays du ciel bleu.

Ambassade de Mongolie 5 avenue Robert Schuman 92100 Boulogne-billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.boulognebillancourt.com [{« type »: « email », « value »: « jep2023@otbb.org »}] L’ambassade de Mongolie est installée depuis 1972 dans un ancien hôtel particulier construit en 1913 dans l’élégant quartier du Parc des Princes à Boulogne-Billancourt Métro Ligne10/Porte d’Auteuil- Bus 52/La tourelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Ville de Boulogne-Billancourt