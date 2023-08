Un été capricieux (Rozmarné léto) Ambassade de la République tchèque Paris Catégorie d’Évènement: Paris Un été capricieux (Rozmarné léto) Ambassade de la République tchèque Paris, 17 septembre 2023, Paris. Un été capricieux (Rozmarné léto) Dimanche 17 septembre, 16h00 Ambassade de la République tchèque sur inscription Jiří Menzl – né il y a 85 ans – étiat une icône de la cinématographie tchéco(sovaque).

Oscarisé à seulement 28 ans pour le film « Trains étroitement surveillés » – Meilleur film étranger (1968) – sa carrière est momentanément interrompue par l´arrivée des soviétiques qui envahissent la Tchécoslovaquie.

Pour fêter l´anniversaire de Jiří Menzl, nous proposons la projection du film « Un été capricieux » (Rozmarné léto), du 1968:

Au cours d’un été pluvieux, la nonchalance d’un groupe d’amis vieillissants est troublée par l’arrivée d’un magicien itinérant et de son assistante, la belle Anna.

– D’après le roman Un été capricieux de Vladislav Vančura.

– Avec Rudolf Hrušínský, Vlastimil Brodský, František Řehák, Jana Preissová, Jiří Menzel. Ambassade de la République tchèque 15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 40 65 13 00 https://www.mzv.cz/paris https://www.facebook.com/AmbassadeTchequeParis/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/yyCwi4MT3WcgB3Wd9 »}] La construction de l’édifice dessiné par l’architecte Pierre Humbert, qui se dresse au 15 de l’avenue Charles Floquet, remonte à 1912. Métro – Dupleix, La Motte-Picquet – Grenelle, RER – Champ de Mars, Bus – 42, 82, 87, Velib’ n° 7025 – 2 avenue Octave Creard. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 CSFD Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ambassade de la République tchèque Adresse 15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Ambassade de la République tchèque Paris latitude longitude 48.85578;2.295194

Ambassade de la République tchèque Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/