Un conte de fées tchécoslovaque – documentaire sur la nouvelle vague tchécoslovaque Ambassade de la République tchèque Paris Catégorie d’Évènement: Paris Un conte de fées tchécoslovaque – documentaire sur la nouvelle vague tchécoslovaque Ambassade de la République tchèque Paris, 16 septembre 2023, Paris. Un conte de fées tchécoslovaque – documentaire sur la nouvelle vague tchécoslovaque Samedi 16 septembre, 16h00 Ambassade de la République tchèque sur inscription Le documentaire de Christian Paigneau va vous introduire à la Nouvelle vaque cinématographique tchécoslovaque des années 1960. Miloš Forman, Jiří Menzl, Věra Chytilová entre autres en faisaient parti.

La projection sera suivi d´un débat sur la présence du cinéma tchèque en France. En présence du réalisateur, M. Christian Paigneau, et Mme Markéta Hodoušková, directrice du festival Czech_In. Ambassade de la République tchèque 15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 40 65 13 00

