Thème à découvrir: le patrimoine cinématographie tchèque

Deux séances de la projection de film/documentaire liés à la cinématographie tchèque seront proposées. Ambassade de la République tchèque 15 avenue Charles-Floquet 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 40 65 13 00 https://www.mzv.cz/paris https://www.facebook.com/AmbassadeTchequeParis/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/yyCwi4MT3WcgB3Wd9 »}] La construction de l’édifice dessiné par l’architecte Pierre Humbert, qui se dresse au 15 de l’avenue Charles Floquet, remonte à 1912. Métro – Dupleix, La Motte-Picquet – Grenelle, RER – Champ de Mars, Bus – 42, 82, 87, Velib’ n° 7025 – 2 avenue Octave Creard. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

