Relais autour du monde Ambassade de France à Berlin, 14 mars 2023, Berlin. Relais autour du monde Mardi 14 mars, 09h00 Ambassade de France à Berlin Labellisée « Terre de Jeux 2024 », l’Ambassade de France en Allemagne propose, en lien avec Paris 2024, un relais autour du monde le 14 mars 2023 de 9h à 10h, dans le cadre du mois de la Francophonie. Le parcours démarre à l’Ambassade de France et inclut des points de passage devant des représentations francophones – Canada, Québec, Belgique, Maroc, Suisse – et celle de la Sarre aussi. C’est également l’occasion de mettre en avant les valeurs conjointes du sport et de la Francophonie comme la solidarité, le respect et l’amitié. Le parcours peut se faire à pied ou en courant. Ambassade de France à Berlin Pariser Platz Berlin 10117 Mitte Berlin [{« type »: « link », « value »: « https://www.institutfrancais.de/form/participation-du-14-mars-fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T09:00:00+01:00 – 2023-03-14T10:00:00+01:00

2023-03-14T09:00:00+01:00 – 2023-03-14T10:00:00+01:00 ©IF Deutschland

