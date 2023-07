Visite libre à l’Ambassade de Finlande en France Ambassade de Finlande Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite libre à l'Ambassade de Finlande en France Samedi 16 septembre, 11h00

Bienvenue pour visiter les locaux de l’ambassade de Finlande !

L’ambassade ouvrira ses portes le samedi 16 septembre de 11h à 17h. Inscription sur place dès votre arrivée à l’ambassade, la carte d’identité sera demandée à l’entrée.

L’architecture d’intérieur et le design des locaux traduisent parfaitement la culture finlandaise épurée et proche de la nature, préservant en même temps l’esprit de l’architecture des années 1960, minimaliste et organique.

Venez découvrir la Finlande, le pays le plus heureux du monde ! Le personnel de l’Ambassade et de la délégation permanente de la Finlande auprès de l’OCDE seront là pour vous rencontrer pendant la journée.

Initiez-vous au bonheur et au mode de vie finlandais aussi avec nos partenaires : Institut finlandais, Visit Finland et La Maison Louis Carré avec Les Amis de la Maison Carré.

Ambassade de Finlande Place de Finlande 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 18 19 20 http://www.finlande.fr Métro et RER C – Invalides Bus 63, 83, 93 – arrêt Place de Finlande Velib' 7026 – station 39 Quai d'Orsay

