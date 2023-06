BILL BLOQUET • Compagnie Attractions et Phénomènes AMBARES-ET-LAGRAVE, Solarium de la Piscine Alain Bernard Ambarès-et-Lagrave, 2 août 2023, Ambarès-et-Lagrave.

BILL BLOQUET • Compagnie Attractions et Phénomènes Mercredi 2 août, 19h30 AMBARES-ET-LAGRAVE, Solarium de la Piscine Alain Bernard GRATUIT sans réservation

Bilboquets à tire-larigot

Comme le suggère astucieusement le nom de son personnage, voici un clown complètement obnubilé par un joujou un peu désuet : le bilboquet. Son univers loufoque en est envahi, bilboquets de toutes tailles, couleurs, matériaux… À force de jongler avec, Bill Bloquet en voit partout, même dans une bouteille qui traîne et qu’il transforme, à l’aide d’une cordelette, en son accessoire préféré.

Un clown jongleur aussi drôle qu’attendrissant interprété par Bertrand Mazere, formé à l’École du Cirque Éclair de Bordeaux à la fin des années 90. Le comédien a depuis roulé sa bosse et peaufiné son art de rue dans une ribambelle de festivals, maîtrisant à la perfection ses interactions silencieuses et burlesques avec un public conquis. Fantaisie, poésie, loufoquerie font bon ménage dans ce spectacle petit format qui suscite de grandes émotions.

Avec Bertrand Mazere

Photo : Benoît Martrenchar

☀️ MERCREDI 02.08 À 19H30

☀️ AMBARÈS-ET-LAGRAVE Solarium de la Piscine Alain Bernard, avenue Pierre Barre 33440 Ambarès-et-Lagrave

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 30 min

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée au Pôle culturel Évasion (place de la République) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie Attractions et Phénomènes

Prochain Bill Bloquet à Bassens le 23.08

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

