L’ILIADE • Compagnie Bravache AMBARÈS-ET-LAGRAVE, Parc Charron Ambarès-et-Lagrave, 17 août 2023, Ambarès-et-Lagrave.

Homère à la marge

Fausses barbes à élastique, épées en plastique et couronnes de papier : les accessoires de la compagnie Bravache tiennent dans une cagette en bois. Le décor ? Pour quoi faire, un décor ?! Dans ce théâtre ludique et désacralisé, le ressort principal est l’humour et il nous aide à digérer la terrible histoire de la guerre de Troie. Chant, danse, cascades, effets spéciaux, bienvenue chez ces bras cassés autoproclamés, dans du « spectaculaire approximatif », en équilibre instable sur un fil duquel les personnages peuvent à tout moment glisser. La mythologie grecque permet à cette troupe à l’énergie folle de tisser une histoire rocambolesque basée sur des références communes où le (faux) sang coule à flot et les passions se déchaînent. Derrière le kitsch se cache une vraie réflexion de ces anciens élèves de l’éstba (l’école supérieure de théâtre de Bordeaux) qui prônent un théâtre populaire, rappelant le théâtre de tréteaux de naguère.

Irrésistible, tout simplement.

Avec Margot Delabouglise, Barthélémy Maymat Pellicane, Cesare Moretti et Ariane Pelluet • Jeu et mise en scène : Margot Delabouglise, Barthélémy Maymat Pellicane, Cesare Moretti et Ariane Pelluet

Photo : Pierre Planchenault

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée au Pôle culturel Évasion (Place de la République) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur la Compagnie Bravache

Prochains L’Iliade à Gradignan le 22.08 et Saint-Louis-de-Montferrand le 24.08

AMBARÈS-ET-LAGRAVE, Parc Charron 9 rue Edmond Faulat, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Pierre Planchenault