INÉDIT DE L’ÉTÉ • DRISS EL MALOUMI TRIO par Musiques de nuit Mercredi 26 juillet, 20h00 AMBARES-ET-LAGRAVE, Château Formont GRATUIT sans réservation

Concerts aux confins du monde

Véritables signatures de l’Été métropolitain depuis sa création, les Inédits parent de leurs concerts envoûtants six écrins de l’agglomération et offrent des moments privilégiés d’écoute dans l’incroyable richesse de destinations musicales délicieusement dépaysantes.

DRISS EL MALOUMI TRIO

Les mélomanes encensent la pureté et la délicatesse de jeu de ce magicien du oud. Le Marocain Driss El Maloumi se distingue par son approche philosophique de la musique qu’il a d’abord abordée par le prisme de la littérature arabe, sa première formation, avant de suivre des études musicales classiques qui l’ont amené à diriger le Conservatoire de musique d’Agadir.

Il se produit ici en trio, entouré de deux percussionnistes : Lahoucine Baqir, l’un des joueurs de darbouka les plus doués de sa génération, autodidacte issu d’une grande famille de musiciens, et son frère au parcours tout aussi talentueux Saïd El Maloumi.

Photo : Michel de Bock

☀️ MERCREDI 26.07 À 20H suivi d’une discussion conviviale avec l’artiste

☀️ AMBARÈS-ET-LAGRAVE Château Formont 33440 Ambarès-et-Lagrave

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 1H30 environ

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, concert déplacé au Pôle culturel Évasion (place de la République) > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

En savoir plus sur Driss el Maloumi Trio

Extrait de l’univers de Driss El Maloumi

https://open.spotify.com/artist/2HnfCI3Zf6r0hWwGJ8p2aB?autoplay=true

L’association Musiques de nuit est en charge du développement artistique et de la programmation du Rocher de Palmer. Elle expérimente depuis 1980 des pratiques culturelles enrichissantes et audacieuses sur le territoire des Hauts de Garonne, en étroite collaboration avec les élus, les habitants et les professionnels. Cet ancrage territorial se pérennise avec l’avènement du Rocher de Palmer depuis l’automne 2010, la dimension des projets menés dépassant le simple rayonnement local avec la mise en place de projets interrégionaux et interdisciplinaires et une volonté d’extension nationale et internationale.

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et avec #etemetro

2023-07-26T20:00:00+02:00 – 2023-07-26T21:30:00+02:00

©Michel de Bock