AMAZONITA Casa Consolat Marseille, vendredi 16 février 2024.

AMAZONITA ♫DJ SET♫ Vendredi 16 février, 21h30 Casa Consolat Prix libre ( conseillé 5 / 10€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T21:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-16T21:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Nouvelle soirée DJ à la Casa!

Plaisir d’accueillir AMAZONITA

[DJ équatorienne sons électro andins]

Amazonita arrive tout droit d’Equateur pour vous embarquer dans ses rythmes afro/sud américains, des Caraïbes aux côtes brésiliennes en passant par la nueva-cumbia colombienne et les sons électro andins actuels. Des pépites tradi-latines des plus électro-dansantes !

Plus d’info https://www.facebook.com/djAmazonita

Teaser:

https://youtu.be/OFRmZOK9rIo?si=kpNJadIGdQxtxj59

Bar et restauration à partir de 19h30

DJ set 21H30 PAF prix libre conseillé 5/10 euros

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/djAmazonita »}, {« data »: {« author »: « Catu00e9 Veleski », « cache_age »: 86400, « description »: « »Otra Tierra » est un set electro world cru00e9e par DJ Amazonita dans le cadre u00abu00a0Cycles du2019Artivismes pour Du00e9coloniseru00a0u00bb et qui a eu lieu u00e0 Forcalquier en mars 2022. Soiru00e9e 100% GIRL POWA! nnAttention attention!! ud83cudf38 Prochain RDV samedi 8 avril 2023 au ku2019fu00e9 quoi ud83cudf38nnDurant le set est projetu00e9 un montage de vidu00e9os design cru00e9e par Catu00e9 Veleski spu00e9cialement pour cette occasion.nn#nAmazones, america latina, africa, sororitu00e9, rites, GIRL POWA, pink, flower, dance, cordillera de los Andes, Cholitas, las tesis, revoluciu00f3nu2026″, « type »: « video », « title »: « Amazonita Dj set « OTRA TIERRA » teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OFRmZOK9rIo/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OFRmZOK9rIo », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOkM5CfvZ6HEU1woQOq3H1g », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/OFRmZOK9rIo?si=kpNJadIGdQxtxj59 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]