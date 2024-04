Amazones, chevaleresses et guerrières du Moyen Âge Musée des Beaux-Arts de Tours Tours, lundi 13 mai 2024.

Amazones, chevaleresses et guerrières du Moyen Âge Ce cours s’intéresse à la place qui est accordée aux femmes dans la guerre et domaine militaire du Moyen Âge à la Renaissance Lundi 13 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Tours Nombre de places limité.Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr8,40 € / 4,20 € / Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-13T19:00:00+02:00 – 2024-05-13T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-13T19:00:00+02:00 – 2024-05-13T20:00:00+02:00

Pour un homme du Moyen Âge, la guerre demeure une activité virile, d’où les femmes sont a priori exclues. Il serait impensable que celles-ci revêtent l’armure et se battent à la lance ou à l’épée. Impensable, vraiment ?

Dans la littérature médiévale, nombreuses sont les Amazones et les guerrières à cheval, capables tour à tour de séduire et de terrasser les chevaliers les plus preux. Et si l’on quitte les romans pour les chroniques historiques, on découvre comment des dames de l’aristocratie peuvent protéger leurs terres ou leur donjon, les armes à la main, comment bourgeoises et femmes du peuple, telle Jeanne Hachette, participent à la défense des places assiégées.

Au Moyen Âge, plus souvent qu’on ne croit, la guerre peut donc prendre un visage de femme.

Par Laurent Vissière, professeur en histoire médiévale – université d’Angers

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ [{« type »: « email », « value »: « mba-reservation@ville-tours.fr »}] Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts.

Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France.

Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon…

Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s.

La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…).

L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem.

Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff… 6E / 3€

Femme Condition féminine

Tours, musée des Beaux-arts / Ville de Grenoble, bibliothèque municipale