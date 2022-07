Amazone | Jupiter, Thomas Dunford, Lea Desandre, 12 novembre 2022, .

10 EUR L’irrésistible mezzo-soprano Lea Desandre donne voix aux Amazones, ces farouches combattantes antiques: des femmes puissantes qui reprennent vie dans de somptueuses pages du répertoire baroque.

Elles parleront tour à tour de victoires guerrières, de relations contrariées, de souffrances et de désespoirs, mais aussi de tendres amours et de passions extrêmes: les Amazones font partie des figures très représentées dans la sphère musicale du xviiie siècle. Lamentations, airs de fureur, duos langoureux ou encore grandes scènes lyriques, nombreuses et variées sont les pièces inspirées par ces femmes emblématiques qui ne cessent d’être des modèles. Ce récital est l’occasion de leur donner une nouvelle existence, de faire résonner leurs états d’âme et leurs manières d’être, tout en reconsidérant la place qu’elles méritent. Des femmes souveraines, subjuguantes, profondément émouvantes.

