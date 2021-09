Paris Salon 100% en ligne Paris Amazon Career Day Salon 100% en ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Amazon Career Day Salon 100% en ligne, 16 septembre 2021, Paris. Amazon Career Day

Salon 100% en ligne, le jeudi 16 septembre à 08:00

Rendez-vous le 16 septembre 2021 à 10h30 pour l’Amazon Career Day, une expérience interactive pour tous les demandeurs d’emploi, quel que soit leur niveau d’expérience, leur parcours, qu’ils souhaitent rejoindre Amazon ou non. Et réservez dès aujourd’hui votre session de coaching avec nos chargés de recrutement. Au programme : – Plénière d’ouverture – Regards croisés entre Anne-Marie Husser, Directrice des Ressources Humaines chez Amazon et Virginie Pinson, Directrice RH en charge de la diversité et de l’inclusion chez Amazon France Logistique pour l’Europe du Sud – Rencontre avec nos collaborateurs – Les métiers de la logistiques métiers d’avenir ? – Cuisine, mode d’emploi(s) – Le numérique comme levier de mobilité sociale – Révéler le potentiel des jeunes de la France périphérique – Oser entreprendre ! – Conseils en développement de Carrière avec le PDG d’Amazon

Sur inscription

Tracez votre propre voie Salon 100% en ligne Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T08:00:00 2021-09-16T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salon 100% en ligne Adresse Paris Ville Paris lieuville Salon 100% en ligne Paris