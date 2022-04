Amazing Théâtre du Grand Rond, 26 avril 2022, Toulouse.

du mardi 26 avril au samedi 30 avril à Théâtre du Grand Rond

### Théâtre visuel Y a-t-il un art de la joie ? Comment faire exister la joie sur plateau de théâtre ? La Compagnie Danse des Signes propose pour cela un spectacle au carrefour de la danse, du théâtre et de la langue des signes, sans paroles, mais haut en sensations… Un théâtre physique et burlesque, jouant de l’expressivité de quatre comédiens sur scène. Chaque personnage est mis en exergue par une saison : Aki, fille de l’automne, punk rock et mélancolique ; Ivo, fils de l’hiver, hypocondriaque et sportif ; Spring, la princesse du printemps, gourmande et toujours prête à faire les 400 coups ; Elios, roi de l’été, festif et explosif. Au fil des saisons, ils et elles explorent leurs émotions, de la morosité à l’ivresse, de la solitude à la joie sage, de la légèreté à l’explosion, pour se demander finalement « Et si c’était pour tout de suite la joie de vivre ? » ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Spectacle **accessible aux personnes sourdes et malentendantes** Du 26 au 30 avril 2022 à 21h Durée : 1h

13€ / 11€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



