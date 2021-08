Marseille L'Après M Bouches-du-Rhône, Marseille Amazigh Kateb & Gnawa Diffusion L’Après M Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Amazigh Kateb & Gnawa Diffusion L’Après M, 14 août 2021, Marseille. Amazigh Kateb & Gnawa Diffusion

L’Après M, le samedi 14 août à 19:00

Concert acoustique familial et bon enfant à L’Après M ce samedi. Entrée gratuite, pas de restauration sur place ! Début de l’événement à 19h. L’horaire peut être amené à changer, tenez-vous au courant sur cet événement ! Événement 100% en extérieur.

Entrée libre

♫♫♫ L’Après M 214 chemin de Sainte Marthe 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T19:00:00 2021-08-14T22:00:00

