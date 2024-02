AMAURY VASSILY Église Saint-Martin Savenay, vendredi 8 mars 2024.

AMAURY VASSILY Église Saint-Martin Savenay Loire-Atlantique

Amaury VASSILI, véritable performer aux capacités vocales exceptionnelles, entame une tournée dans toute la France durant laquelle il interprète ses plus grandes chansons classiques pop et s’approprie les plus grands tubes des artistes populaires lors d’un spectacle best-of.

Grand gagnant de l’édition 2022 de Mask Singer, sur TF1, le ténor, dans sa formule Piano Voix, vous entraîne dans un spectacle d’exception à ne pas manquer ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Église Saint-Martin 5 place Saint-Martin

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

