Amaury Vassili La Ciotat, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, La Ciotat.

Amaury Vassili 2021-07-25 21:00:00 – 2021-07-25 Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Au cours de cette tournée, Amaury Vassili interprètera ses plus grandes chansons classiques-pop et s’appropriera les plus grands tubes des artistes populaires lors d’un spectacle best of.

A 30 ans, avec plus de 800 000 albums vendus et 10 ans de scène derrière lui, le jeune ténor surprend encore en étoffant son style lyrique-pop de nouvelles cordes !

Sans oublier les hymnes rassembleurs et humanistes qui font son identité, l’artiste donne une dimension supérieure à son répertoire, grâce à des chansons plus personnelles.

Amaury Vassili est un maître de la voix, autant à l’aise sur ses compositions et ses mots propres que sur des grands classiques, et qui lui donne l’envergure naturelle du grand artiste qu’il devient.

D’un souffle d’authenticité puissant, Amaury montre qu’il n’est plus seulement une voix de ténor, mais une voix qui sait dire les sentiments, ce qui le rend encore plus proche de nous.

Le ténor, dans sa formule Piano/Voix, nous entraine dans un spectacle d’exception à ne pas manquer !



Programme :



• Smille

• Nella Fantasia

• Pour les Autres

• Dis-lui

• C’est comme ça que je t’aime

• Imagine

• Con te partiro

• Les moulins de mon cœur

• Honesty

• Who wants to live forever

• Le commun des mortels

• Parla piu piano

• I dreamed a dream

• Une histoire d’amour

• Caruso

• 12 septembre

• Fragile

• My way

• Halleluja

• L’Hymne à l’amour

• Dans le miroir

• Le temps des cathédrales

• La passion

• Once upon a time

• Ce soir

• J’ai cherché

• Sunday Morning

• Back Home

• Insieme a lei

• Amici noi

Il y a des voix qui résonnent comme des repères, c’est le cas de celle d’Amaury Vassili. A l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, Amaury Vassili entame une tournée anniversaire.

amei@orange.fr http://www.amei-festival-laciotat.com/

